Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück

Rochlitz
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Sein Heimrennen beim Superenduro der Saison 2025/26 hatte sich Edward Hübner anders vorgestellt. Vor Jahresfrist war er in der Riesaer Arena noch Dritter geworden, diesmal war er mit Rang 11 davon weit entfernt. „Das Rennen ist schwierig einzuordnen“, sagte der 37-jährige Peniger zum zweiten Lauf der Klasse Europe. Dieser fand, wie der...
