Deutsche Enduro-Meisterschaft: Edward Hübner bekommt Konkurrenz aus seiner Familie

Rochlitz
Beim Saisonauftakt der Enduro-DM 2026 in Dahlen werden Edward Hübner und sein Bruder Julius am Sonntag erstmals direkte Konkurrenten sein – allerdings mit sehr unterschiedlichen Ambitionen.
Wenn am kommenden Sonntag bei der 30. Internationalen ADAC-Geländefahrt „Rund um Dahlen“ in Nordsachsen die Saison in der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft (DEM) eingeläutet wird, sind Edward und Julius Hübner erstmals direkte Konkurrenten. Acht Deutsche Meistertitel hat Edward „Eddi“ Hübner in seiner Karriere schon...
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