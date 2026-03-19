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Julius Hübner tritt 2026 erstmals in der gleichen Klasse wie sein Bruder Edward an.
Julius Hübner tritt 2026 erstmals in der gleichen Klasse wie sein Bruder Edward an. Foto: Thorsten Horn
Julius Hübner tritt 2026 erstmals in der gleichen Klasse wie sein Bruder Edward an.
Julius Hübner tritt 2026 erstmals in der gleichen Klasse wie sein Bruder Edward an. Foto: Thorsten Horn
Rochlitz
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Edward Hübner bekommt Konkurrenz aus seiner Familie
Von Thorsten Horn
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Beim Saisonauftakt der Enduro-DM 2026 in Dahlen werden Edward Hübner und sein Bruder Julius am Sonntag erstmals direkte Konkurrenten sein – allerdings mit sehr unterschiedlichen Ambitionen.

Wenn am kommenden Sonntag bei der 30. Internationalen ADAC-Geländefahrt „Rund um Dahlen“ in Nordsachsen die Saison in der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft (DEM) eingeläutet wird, sind Edward und Julius Hübner erstmals direkte Konkurrenten. Acht Deutsche Meistertitel hat Edward „Eddi“ Hübner in seiner Karriere schon...
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