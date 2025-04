Julius Tannert zieht in der Deutschen Rallye-Meisterschaft mit Philip Geipel gleich

Nach dem zweiten von sieben Meisterschaftsläufen führen ein Zwickauer und ein Plauener punktgleich die Gesamtwertung an. Schneller war am Wochenende in Niedersachsen nur der Titelverteidiger.

Sachsens Rallye-Asse haben auch beim zweiten Lauf der Deutschen Meisterschaft wieder abgeliefert. Nachdem der Plauener Philip Geipel Ende März die Rallye Erzgebirge vor Julius Tannert aus Zwickau für sich entschieden hatte, mussten sich beide am Wochenende bei der Rallye Sulingen nur dem amtierenden Meister Marijan Griebel aus Hahnweiler... Sachsens Rallye-Asse haben auch beim zweiten Lauf der Deutschen Meisterschaft wieder abgeliefert. Nachdem der Plauener Philip Geipel Ende März die Rallye Erzgebirge vor Julius Tannert aus Zwickau für sich entschieden hatte, mussten sich beide am Wochenende bei der Rallye Sulingen nur dem amtierenden Meister Marijan Griebel aus Hahnweiler...