Katharina Maisch knackt 19-Meter-Marke und Norm für die Leichtathletik-WM

Die Kugelstoßerin vom LV 90 Erzgebirge legt einen starken Start in die Freiluftsaison hin – ebenso wie zwei junge Vereinskameradinnen.

Katharina Maisch (Foto) vom LV 90 Erzgebirge ist stark in die Freiluftsaison gestartet. Beim Abendsportfest „Wurf“ in Chemnitz landete gleich ihre erste Kugel bei 19,16 Metern, womit die 27-Jährige die Norm (18,80 Meter) für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) deutlich überbot. Für die Olympiastarterin...