Kommentar zu Dreispringer Max Heß, der EM-Silber gewinnt: Respekt fürs nie Aufgeben!

Der Chemnitzer fliegt bei der Hallen-EM der Leichtathleten aufs Podest, neun Jahre nach seinem EM-Titel. Diese Jahre waren von Hochs aber auch Tiefs geprägt.

A wie Apeldoorn oder A wie Amsterdam. Zwei niederländische Städte, zwei Meilensteine in der Karriere von Max Heß. In der Hauptstadt der Oranjes war der damals 19-Jährige 2016 sensationell zum EM-Sieg gesprungen. In Apeldoorn hat er sich EM-Silber in der Halle geholt. Dazwischen liegen neun Jahre. Neun Jahre, die von Hochs aber auch...