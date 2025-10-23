Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kunstturn-WM: Karina Schönmaier wackelt am Balken und patzt am Boden

Karina Schönmaier am Schwebebalken in Aktion.
Karina Schönmaier am Schwebebalken in Aktion. Bild: Dita Alangkara/dpa
Karina Schönmaier am Schwebebalken in Aktion.
Karina Schönmaier am Schwebebalken in Aktion. Bild: Dita Alangkara/dpa
Sport-Mix
Kunstturn-WM: Karina Schönmaier wackelt am Balken und patzt am Boden
Von Katja Sturm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Athletin vom TuS Chemnitz-Altendorf belegt bei der WM in Jakarta Platz 19 im Mehrkampffinale. Der Fokus liegt jetzt auf dem Sprungfinale, in das sie mit voller Power gehen will und Medaillenchancen hat.

Karina Schönmaier hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Jakarta das Mehrkampffinale auf Rang 19 abgeschlossen. Die Doppel-Europameisterin vom TuS Chemnitz-Altendorf kam beim Triumph der unter neutraler Flagge startenden Russin Angelina Melnikowa (55,066) auf 50,566 Punkte. Die zweite deutsche Starterin in dieser Entscheidung der besten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:56 Uhr
2 min.
Ostflügel vom Weißen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen
Trump hatte vor dem Abriss des Ostflügels angekündigt, dass dies geschehen werde.
Der Ostflügel, in dem traditionell die Büros der First Ladys untergebracht waren, wurde 1942 errichtet. Innerhalb weniger Tage wird der Gebäudeteil abgerissen - für ein Bauprojekt von Präsident Trump.
17:19 Uhr
4 min.
Kunstturn-WM: 15-jährige Debütantin aus Chemnitz nutzt ihre Chance auf der großen Bühne perfekt
Jesenia Schäfer konnte bei ihrem WM-Debüt vollauf überzeugen.
Turnerin Jesenia Schäfer vom TuS Chemnitz-Altendorf zeigte sich bei den Titelkämpfen in Jakarta in der Qualifikation von ihrer besten Seite. Dabei genoss sie besondere Unterstützung aus der Heimat.
action press, Katja Sturm
17:05 Uhr
6 min.
Abschied ohne Wehmut: Gabi Frehse erlebt bei Kunstturn-WM ihre letzten Momente als Trainerin
Gabi Frehse (re.) mit der Österreicherin Charlize Mörz, wie Karina Schönmaier im Sprungfinale steht.
Die Chemnitzerin hört nach der Kunstturn-Weltmeisterschaft in Jakarta auf und geht in Rente. Ihre Schützlinge aus Österreich sind voll des Lobes, aber auch traurig, dass sich die Wege trennen. Frehse freut sich nach einer turbulenten Trainerkarriere unterdessen auf mehr Zeit mit der Familie und Freunden.
Katja Sturm
Mehr Artikel