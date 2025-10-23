Kunstturn-WM: Karina Schönmaier wackelt am Balken und patzt am Boden

Sport-Mix
Die Athletin vom TuS Chemnitz-Altendorf belegt bei der WM in Jakarta Platz 19 im Mehrkampffinale. Der Fokus liegt jetzt auf dem Sprungfinale, in das sie mit voller Power gehen will und Medaillenchancen hat.
Karina Schönmaier hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Jakarta das Mehrkampffinale auf Rang 19 abgeschlossen. Die Doppel-Europameisterin vom TuS Chemnitz-Altendorf kam beim Triumph der unter neutraler Flagge startenden Russin Angelina Melnikowa (55,066) auf 50,566 Punkte. Die zweite deutsche Starterin in dieser Entscheidung der besten...
