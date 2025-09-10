Leichtathletik-WM in Tokio: Katharina Maisch (Kugelstoßen)

Sport-Mix
Mit einem Sieg beim 22. Thumer Werfertag tankte die 28-Jährige Selbstvertrauen.
Die 28-Jährige hat sich in dieser Saison auf die persönliche Bestleistung von 19,25 Meter gesteigert und liefert auch stabilere Wettkämpfe ab. Die gebürtige Baden-Württembergerin trainiert seit 2020 bei Sven Lang, der in diesem Jahr von Ex-Hammerwerfer Steve Harnapp unterstützt wird. Mit dem Dresdner arbeitet die Dritte der Deutschen...
