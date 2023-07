Leonie Ebert und der Krieg in der Ukraine: Deutschlands Olympiahoffnung kämpft mit moralischem Dilemma

So oft schon steckte Leonie Ebert in einem Dilemma. Die amtierende Europameisterin im Florett hat 13 ihrer gerade einmal 23 Lebensjahre schon in ihren Traum investiert. Die olympischen Ringe trägt sie als Erinnerung daran an einer Kette um den Hals: 2024 in Paris soll er seinen Höhepunkt finden. 2021 hatte sie sich als einzige deutsche Fechterin...