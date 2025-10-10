20-jährige Basketballerin der Chemcats geht unter die Autorinnen und gibt einen Einblick in das Leben junger Sportschüler

Chemnitz
Leann Rebentisch aus Chemnitz hat ein Buch veröffentlicht, in dem sie erstaunlich offen darüber schreibt, wie es Kindern und Jugendlichen geht, die ihr Leben ganz dem Sport unterordnen.
Der Start in die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga hätte für die Chemcats besser verlaufen können. Nach einem deutlichen 95:61-Sieg zum Auftakt gegen Braunschweig kassierten die Chemnitzerinnen am vergangen Doppelspieltagswochenende zwei Niederlagen: 75:95 am Freitag in Leverkusen, 64:92 am Sonntag in Göttingen. Zwischen beiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.