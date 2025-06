Abi abgehakt, internationales Comeback vor der Tür: Warum ihr nächster Wettkampfhöhepunkt für Turnerin Emma Malewski völliges Neuland ist

Hinter der Sportlerin vom TuS Chemnitz-Altendorf liegt eine sportlich schwere Zeit. Nach ihrer Schulteroperation im Sommer 2024 will sich die 20-Jährige jetzt auf einer Bühne neues Selbstvertrauen holen, die schon ihrer ehemaligen Vereinskollegin Sophie Scheder viel Glück brachte.

Emma Malewski muss ein wenig nach den passenden Worten für ihre Stimmungslage suchen. Am Ende läuft es auf „nervöse Unruhe“ gepaart mit „viel Vorfreude“ hinaus, wenn die Turnerin des TuS Chemnitz-Altendorf an ihren nächsten großen Wettkampfhöhepunkt denkt. Am 24. Juli kehrt die dann schon 21-Jährige bei den FISU World University...