Abschluss auf Fußball-Landesebene: Zwei Torjägerkanonen gehen nach Chemnitz

Zum Ende der Spielzeit 2024/25 kam es auf Fußball-Landesebene zu zwei Stadtderbys. Handwerk Rabenstein und Eiche Reichenbrand triumphierten.

Die Ansetzer auf Fußball-Landesebene meinten es gut mit den Chemnitzer Kickern. Zum Saisonfinale fanden in tropischer Hitze noch zwei Derbys statt. Um mehr als das Prestige ging es aber nicht mehr. Handwerk Rabenstein siegte in der Landesliga beim VfB Fortuna 1:0 (1:0). Nick Röthling markierte in der 26. Minute das „Tor des Tages“. Stichwort...