Absteiger wird erneut zur Schießbude der Liga: BSC Rapid Chemnitz kassiert Gegentor Nummer 99

Die Kappler, feststehende Absteiger aus der Fußball-Landesklasse, verlieren mit 0:6 in Freiberg. Eine Klasse höher siegen beide Chemnitzer Teams.

Dem BSC Rapid gehen in der Fußball-Landesklasse langsam die Ziele aus. Nach dem 0:6 (0:1) in Freiberg hat man 99 Saisongegentore. Eigentlich wollte man noch vor kurzem in der Spielzeit wenigstens zweistellig bleiben. Nun ist neben der geordneten Vorbereitung der Kreisoberliga 2025/26 der vorletzte Tabellenplatz die finale Marke, die man anstrebt....