Auf dem Nürburgring: Chemnitzer Radsportler fährt zu Bundesliga-Rennen in die Eifel

Radsportler Lennart Lein vom RSV Chemnitz wandelt am Wochenende auf den Spuren der legendären Formel 1. Dennoch setzt er sich auf einem Traditionskurs deshalb nicht in einen Rennwagen.

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Dies gilt allerdings nicht für Lennart Lein. Zwar fährt der Radsportler vom RSV Chemnitz am kommenden Wochenende in die Eifel, die sicherlich als Ferienregion viel zu bieten hat. Doch statt zu relaxen, steht für den 23-Jährigen harte Arbeit an. Denn der Pedaleur vom ambitionierten Amateurteam schnellestelle/DHfK...