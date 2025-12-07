Auf der letzten Rille in die Winterpause: Landesligafußballer des VfB Fortuna Chemnitz chancenlos gegen den Spitzenreiter

Am Ende der Hinrunde auf Landesebene konnte von den vier Chemnitzer Mannschaften lediglich Handwerk Rabenstein einen Erfolg verbuchen. Der VfB Fortuna II bleibt sieglos in dieser Saison.

Zum Abschluss des Fußballjahres 2025 im Landesspielbetrieb, der auch gleichzeitig das Ende der Hinrunde für die vier Chemnitz Teams bedeutete, gab es mehr Schatten als Licht. Der VfB Fortuna hatte in der Landesliga zwischenzeitlich zwei Siege eingefahren, die sich aber im Nachhinein als Strohfeuer entpuppten. Dieses konnte die Elf von...