  • Auf der letzten Rille in die Winterpause: Landesligafußballer des VfB Fortuna Chemnitz chancenlos gegen den Spitzenreiter

Der VfB Fortuna Chemnitz, hier mit Kapitän David Groschopp (links), verlor daheim gegen Taucha mit 0:3. Bild: Alexander Trienitz
Der VfB Fortuna Chemnitz, hier mit Kapitän David Groschopp (links), verlor daheim gegen Taucha mit 0:3. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
Auf der letzten Rille in die Winterpause: Landesligafußballer des VfB Fortuna Chemnitz chancenlos gegen den Spitzenreiter
Von Jens Zeidler
Am Ende der Hinrunde auf Landesebene konnte von den vier Chemnitzer Mannschaften lediglich Handwerk Rabenstein einen Erfolg verbuchen. Der VfB Fortuna II bleibt sieglos in dieser Saison.

Zum Abschluss des Fußballjahres 2025 im Landesspielbetrieb, der auch gleichzeitig das Ende der Hinrunde für die vier Chemnitz Teams bedeutete, gab es mehr Schatten als Licht. Der VfB Fortuna hatte in der Landesliga zwischenzeitlich zwei Siege eingefahren, die sich aber im Nachhinein als Strohfeuer entpuppten. Dieses konnte die Elf von...
