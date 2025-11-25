Aus 1 macht 3: Chemnitzer Eisschnellläufer zeigen sich mit einem Trio auf der internationalen Wettkampfbühne

Mit Mia Meinig und Mika Louise Brandt sowie Matteo Stibenz vertreten drei Sportler des ECC ihren Verein in wenigen Tagen in Italien. Warum sie dabei sogar fast ein wenig Olympialuft schnuppern können.

Trainer Denny Ihle hatte es im Oktober noch gehofft, jetzt ist es ein Stück weit Realität geworden: Die Nachwuchstalente des Eisschnelllauf-Clubs Chemnitz (ECC) gehören zum deutschen Aufgebot im Junioren-Weltcup. Beim ersten Deutschlandcup am Wochenende in Berlin qualifizierten sich mit Mia Meinig und Mika Louise Brandt gleich zwei von ihm...