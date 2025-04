Aus Langweile im Lockdown wird ein großer Wettbewerb: Wie ein Chemnitzer in Rochlitz auf den Mount Everest radelte

Hagen Schanze war langweilig. Als das Leben stillstand, setzte er sich aufs Fahrrad und fuhr den Rochlitzer Berg hinauf. Und wieder hinab. Einen ganzen Tag lang. Daraus wurde der Porphyr King.

Radfahren war ja erlaubt. Als im Frühjahr 2020 versucht wurde, die Coronapandemie einzudämmen, indem alle in ihren eigenen vier Wänden bleiben sollten, hielt es Hagen Schanze nicht mehr aus. „Mir war langweilig“, sagt der begeisterte Radsportler aus Chemnitz, der in seinem Leben schon an so manchem extremen Langstreckenrennen teilgenommen...