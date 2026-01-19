Badminton: Auf bittere Pleite folgt für Blau-Weiß Röhrsdorf ein Sensationssieg

Die Chemnitzer verloren am Doppelspieltag gegen den Tabellennachbarn aus Dresden. Dann gab es einen deutlichen Erfolg gegen Sachsens Rekordmeister.

Beim Doppelprogramm in der Badminton-Sachsenliga musste Blau-Weiß Röhrsdorf am Samstag eine bittere 3:5-Niederlage gegen den Tabellennachbarn TSV Dresden einstecken. Doch danach feierten die Blau-Weißen einen sensationellen 7:1-Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer Robur Zittau. Damit bezwang Blau-Weiß zum ersten Mal in seiner...