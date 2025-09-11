Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Donnerstagmorgen ist das Peloton des European Peace Ride in Passau gestartet.
Am Donnerstagmorgen ist das Peloton des European Peace Ride in Passau gestartet. Bild: Finn Malte Großmann
Am Donnerstagmorgen ist das Peloton des European Peace Ride in Passau gestartet.
Am Donnerstagmorgen ist das Peloton des European Peace Ride in Passau gestartet. Bild: Finn Malte Großmann
Chemnitz
Bald kommt auch Jan Ullrich dazu: European Peace Ride ist in Passau gestartet
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Neuauflage der Friedensfahrt rollt in Richtung Chemnitz. Mit dabei sind 22 „Verrückte“, die schon 500 Kilometer in den Beinen haben. Ab Samstag wird es prominent – auch in Annaberg-Buchholz.

Sie sind unterwegs. Pünktlich um 8.30 Uhr am Donnerstagmorgen haben sich die 220 Radfahrerinnen und Radfahrer des European Peace Ride (EPR) in der Innenstadt von Passau auf den Weg in Richtung Chemnitz gemacht. Über die Etappen Pilsen und Usti nad Labem (beide Orte liegen in Tschechien) geht es in die Heimat Chemnitz, wo am Samstagnachmittag die...
