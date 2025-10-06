Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Chemcats um Erin Stroberg haben in Leverkusen und Göttingen verloren.
Die Chemcats um Erin Stroberg haben in Leverkusen und Göttingen verloren. Bild: René Hudl/Archiv
Chemnitz
Basketballerinnen der Chemcats Chemnitz unterliegen Topteams: „Haben wirklich gute Spiele abgelegt“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemcats waren am Wochenende bei den beiden Bundesliga-Absteigern aus Leverkusen und Göttingen zu Gast. Trotz ordentlicher Leistungen gab es zwei deutliche Niederlagen.

Die Chemcats haben am langen Auswärtsspielwochenende zweimal ordentliche Leistungen auf das Parkett gebracht, zweimal aber trotzdem deutlichen verloren. In der 2. Basketball-Frauenbundesliga ging die Chemnitzer Mannschaft sowohl am Freitag in Leverkusen (75:95) als auch am Sonntag in Göttingen (64:92) als Verlierer vom Feld.
Mehr Artikel