Basketballerinnen der Chemcats Chemnitz unterliegen Topteams: „Haben wirklich gute Spiele abgelegt“

Die Chemcats waren am Wochenende bei den beiden Bundesliga-Absteigern aus Leverkusen und Göttingen zu Gast. Trotz ordentlicher Leistungen gab es zwei deutliche Niederlagen.

Die Chemcats haben am langen Auswärtsspielwochenende zweimal ordentliche Leistungen auf das Parkett gebracht, zweimal aber trotzdem deutlichen verloren. In der 2. Basketball-Frauenbundesliga ging die Chemnitzer Mannschaft sowohl am Freitag in Leverkusen (75:95) als auch am Sonntag in Göttingen (64:92) als Verlierer vom Feld.