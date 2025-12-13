Beim Radmarathon ist Tempo gefragt

Chemnitz
Es gibt einen regelrechten Ansturm auf die Startplätze des Fichtelberg-Radmarathons 2026. Wer am 7. Juni von Chemnitz auf den Fichtelberg rollen will, muss sich mit seiner Anmeldung beeilen.
Der Fichtelberg-Radmarathon ist kein Radrennen. Dennoch ist schon jetzt richtig Tempo gefragt. Denn die freien Startplätze für die 14. Auflage, die am 7. Juni 2026 stattfindet, werden langsam knapp.
