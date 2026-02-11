MENÜ
  • Chemcats schnuppern eine Halbzeit lang an der Überraschung – und brechen gegen das Spitzenteam aus Leverkusen doch noch ein

Lilly Küppers war gegen Leverkusen mit 19 Punkten einmal mehr beste Werferin der Chemcats.
Lilly Küppers war gegen Leverkusen mit 19 Punkten einmal mehr beste Werferin der Chemcats. Bild: Lisa Hoppe
Chemnitz
Chemcats schnuppern eine Halbzeit lang an der Überraschung – und brechen gegen das Spitzenteam aus Leverkusen doch noch ein
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Durch die 53:68-Niederlage im Topspiel sind die Chemnitzer Basketballerinnen erst einmal aus den Playoff-Rängen der 2. Bundesliga gerutscht. Die beste Werferin sah dennoch viel Positives.

Mit großen Ambitionen und auch klaren Ansagen sind die Basketballerinnen der Chemcats aus der Sommerpause gekommen. Der Verein aus Chemnitz hat sich auf die Fahnen geschrieben, einen Spagat zu schaffen: Zum einen soll weiterhin auf Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs gesetzt werden, um Talente zu fördern und Kosten zu sparen. Zum anderen soll...
