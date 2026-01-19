MENÜ
Die Spieler der Chemnitz Crashers konnten am Samstag endlich wieder mit ihren Fans jubeln.
Die Spieler der Chemnitz Crashers konnten am Samstag endlich wieder mit ihren Fans jubeln. Bild: Celine Schellenberger
Chemnitz
Chemnitz Crashers finden mit zwei Siegen gegen die Eisbären Juniors und in Niesky zurück in die Erfolgsspur
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Der Eishockey-Regionalligist hat sein Heimspiel vor 800 Fans am Samstag mit 13:1 gewonnen. Am Sonntag legten die Chemnitzer beim Auswärtsspiel nach.

Nach fünf bitteren Niederlagen in Folge hat Eishockey-Regionalligist Chemnitz Crashers wieder zwei Ligaspiele gewonnen. Gegen die Eisbären Juniors Berlin schossen sich die Chemnitzer am Samstag den Frust aus den Gliedern und fegten den Gegner 13:1 vom Eis. Bereits einen Tag später ließen sie den nächsten Sieg folgen. Im Nachholspiel bei...
