MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Flugeinlage: Crashers-Stürmer Lucas Böttcher (Mitte) im Heimspiel gegen Niesky.
Flugeinlage: Crashers-Stürmer Lucas Böttcher (Mitte) im Heimspiel gegen Niesky. Bild: Alexander Trienitz
Flugeinlage: Crashers-Stürmer Lucas Böttcher (Mitte) im Heimspiel gegen Niesky.
Flugeinlage: Crashers-Stürmer Lucas Böttcher (Mitte) im Heimspiel gegen Niesky. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
Chemnitz Crashers schöpfen trotz höchster Saisonniederlage Mut für die Pre-Playoffs
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Regionalligist tritt am Freitag auswärts und am Samstag zuhause gegen den ESC Dresden II an. Auf welches Faustpfand der Sportvorstand dabei besonders setzt.

Die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga Ost ist für die Chemnitz Crashers nicht nach Plan gelaufen. Daraus macht Sportvorstand Tobias Buschmann keinen Hehl. „Ganz ehrlich gesprochen, sind wir damit nicht zufrieden.“ Verletzungen und Krankheiten hätten immer wieder für Nachteile gesorgt. „Teilweise sind ganze Verteidigungsreihen oder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
02.02.2026
2 min.
Eishockey: Crashers Chemnitz machen vor Rekordkulisse Werbung für ihren Sport
Die Heimspiele der Crashers sind immer sehr stimmungsvoll.
Fast 2200 Zuschauer verfolgten am Sonntag das Regionalliga-Heimspiel gegen die Luchse Lauterbach. Zwei Tage zuvor gab es auswärts in Berlin noch mehr Tore als Fans zu sehen.
Torsten Ewers
05.02.2026
3 min.
Kampfansage vor dem Eishockey-Derby im Erzgebirge: Crashers liebäugeln noch mit dem Meistertitel
Stürmer Matyas Caloun (l.) und die Chemnitz Crashers laufen am Wochenende im Erzgebirge auf.
Der Regionalligist hegt offenbar große Ambitionen und setzt dabei auf die Playoffs. Gegen einen möglichen Endrunden-Gegner – zugleich der Erzrivale – ist das Team diesen Sonnabend gefordert.
Anna Neef
Mehr Artikel