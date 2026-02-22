Chemnitz Crashers treffen im Halbfinale auf die Schönheider Wölfe

Chemnitz
In der Eishockey-Regionalliga hat sich das Team am Wochenende in den Pre-Play-offs gegen den ESC Dresden II durchgesetzt. Nun stehen heiße Derbys auf dem Plan.
Mit einem knappen Ergebnis wäre Crashers-Sportvorstand Torsten Buschmann in Dresden schon zufrieden gewesen. Doch im ersten Pre-Play-off-Spiel der Eishockey-Regionalliga Ost konnten die Chemnitzer die Erwartungen am Freitag sogar übertreffen. Bei der zweiten Mannschaft des Erstligisten ESC Dresden setzten sie sich nach Treffern von Lucas...
