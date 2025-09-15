Chemnitz Crashers: Trotz Umbruch mit viel Potenzial in die neue Saison

Chemnitz
Am kommenden Sonntag starten die Chemnitzer in die neue Eishockeysaison. Die neue Mannschaft braucht noch etwas Zeit.
Da ist es den Crashers ja doch noch gelungen: Pünktlich vor dem Regionalliga-Ost-Saisonauftakt haben die Chemnitzer ihr letztes Vorbereitungsspiel gewonnen und so ein langersehntes Erfolgserlebnis eingefahren. Die Liga-Generalprobe gegen die Icefighters aus Salzgitter entschieden die Crashers mit 7:6 nach Verlängerung für sich. „Balsam für...
