Mette Härtel machte gegen Göttingen ein starkes Spiel.
Mette Härtel machte gegen Göttingen ein starkes Spiel. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
Chemnitzer Basketballerinnen werfen Spitzenreiter aus dem Pokal und hoffen jetzt auf ein großes Los
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Gegen den Favoriten von den Veilchen Ladies der BG Göttingen zeigten die Chemcats eine starke Leistung und gewannen verdient mit 75:66. Eine junge Spielerin brachte besonders viel Schwung.

Die Basketballerinnen der Chemcats aus Chemnitz stehen überraschend im Achtelfinale des Pokalwettbewerbes. Überraschend deshalb, weil sie es in der zweiten Runde mit dem bislang ungeschlagenen Spitzenreiter der 2. Bundesliga, den Veilchen Ladies der BG Göttingen, zu tun hatten. Im Ligaspiel hatten die Cats erst vor drei Wochen auswärts eine...
19.10.2025
3 min.
Die Entweder-oder-Katzen haben wieder zugeschlagen: Basketballerinnen der Chemcats gewinnen deutlich gegen Rotenburg
Die Basketballerinnen der Chemcats um Co-Kapitänin Lucile Peroche (rechts) gewannen gegen die Avides Hurricanes aus Rotenburg klar mit 94:67.
Knappe Spiele gibt es bei den Cats in dieser Saison bisher nicht. Die zwei Niederlagen waren deutlich, die vier Siege hoch – so wie das 94:67 am Samstagabend. Es gab aber auch einen Wermutstropfen.
Thomas Reibetanz
06.10.2025
3 min.
Basketballerinnen der Chemcats Chemnitz unterliegen Topteams: „Haben wirklich gute Spiele abgelegt“
Die Chemcats um Erin Stroberg haben in Leverkusen und Göttingen verloren.
Die Chemcats waren am Wochenende bei den beiden Bundesliga-Absteigern aus Leverkusen und Göttingen zu Gast. Trotz ordentlicher Leistungen gab es zwei deutliche Niederlagen.
Paul Steinbach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
