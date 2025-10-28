Chemnitzer Basketballerinnen werfen Spitzenreiter aus dem Pokal und hoffen jetzt auf ein großes Los

Chemnitz
Gegen den Favoriten von den Veilchen Ladies der BG Göttingen zeigten die Chemcats eine starke Leistung und gewannen verdient mit 75:66. Eine junge Spielerin brachte besonders viel Schwung.
Die Basketballerinnen der Chemcats aus Chemnitz stehen überraschend im Achtelfinale des Pokalwettbewerbes. Überraschend deshalb, weil sie es in der zweiten Runde mit dem bislang ungeschlagenen Spitzenreiter der 2. Bundesliga, den Veilchen Ladies der BG Göttingen, zu tun hatten. Im Ligaspiel hatten die Cats erst vor drei Wochen auswärts eine...
