Vorbei an der Mauer mitten rein ins Glück: Nancy Kiesewalter vom CFC beim Siegtreffer.
Vorbei an der Mauer mitten rein ins Glück: Nancy Kiesewalter vom CFC beim Siegtreffer.
Chemnitz
Chemnitzer FC: Frauen erobern im Dauerregen Platz an der Sonne
Redakteur
Von Torsten Ewers
Die Chemnitzerinnen haben das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga gegen den Bischofswerdaer FV mit 1:0 gewonnen. Die Gastgeberinnen kamen erst nach der Pause richtig in Schwung.

Der Anlauf sah sehr entschlossen aus. Das Ziel hatte sie fest im Blick. „Ich habe schon gesehen, dass die linke Ecke unten frei war. Deswegen bin ich dann so angelaufen, dass ich mit rechts in die Ecke schießen konnte“, erklärte Fußballerin Nancy Kiesewalter ihre Herangehensweise an den Freistoß vom – aus ihrer Sicht – rechten...
