Juliette Leuschner vom CFC (beim Schuss im Pokalspiel gegen Thum-Herold) hat in dieser Saison vier Treffer in der Sachsenliga erzielt.
Juliette Leuschner vom CFC (beim Schuss im Pokalspiel gegen Thum-Herold) hat in dieser Saison vier Treffer in der Sachsenliga erzielt. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer FC: Schießen sich die Frauen im Spitzenspiel der Landesliga zurück an die Tabellenspitze?
Redakteur
Von Torsten Ewers
Am Sonntag geht es im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Bischofswerdaer FV. Warum der CFC trotz zweier Bestwerte nur in der Verfolgerrolle ist. Für den DFB-Pokal ist das Team schon qualifiziert.

Drei Gegentreffer in elf Punktspielen. Dazu 51 selbst geschossene Tore. Die Bilanz der Frauenmannschaft des Chemnitzer FC ließt sich wie die eines Spitzenreiters. In beiden Kategorien sind es auch die Bestwerte der Sachsenliga. Dennoch überwinterte das CFC-Team mit 30 Punkten hinter dem Bischofswerdaer FV (33 Zähler) aber nur auf Platz zwei der...
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:30 Uhr
1 min.
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen.
Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.
Jan Oechsner
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11.02.2026
4 min.
Chemnitzer FC greift tief in die Tasche: Spiel gegen Lok Leipzig soll stattfinden
Der CFC tut alles, damit das Spiel gegen Lok Leipzig stattfinden kann.
Bis auf das Jubiläumsheimspiel des CFC gegen den Tabellenführer wurden alle Partien des kommenden Wochenendes in der Fußball-Regionalliga abgesagt. Was der Verein für Maßnahmen ergriffen hat.
Torsten Ewers
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
12.02.2026
2 min.
Chemnitzer FC: Wer für die Legendenelf auf Torejagd gehen soll
Niemand erzielte so viele Tore für den CFC wie Anton Fink.
Bei der Fanwahl zur besten Mannschaft aus 60 Jahren Vereinsgeschichte sammelte der Rekordtorschütze des Klubs positionsübergreifend die meisten Stimmen. Sein Sturmpartner ist mittlerweile Trainer.
Torsten Ewers
Mehr Artikel