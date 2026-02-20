Chemnitzer FC: Schießen sich die Frauen im Spitzenspiel der Landesliga zurück an die Tabellenspitze?

Chemnitz
Am Sonntag geht es im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Bischofswerdaer FV. Warum der CFC trotz zweier Bestwerte nur in der Verfolgerrolle ist. Für den DFB-Pokal ist das Team schon qualifiziert.
Drei Gegentreffer in elf Punktspielen. Dazu 51 selbst geschossene Tore. Die Bilanz der Frauenmannschaft des Chemnitzer FC ließt sich wie die eines Spitzenreiters. In beiden Kategorien sind es auch die Bestwerte der Sachsenliga. Dennoch überwinterte das CFC-Team mit 30 Punkten hinter dem Bischofswerdaer FV (33 Zähler) aber nur auf Platz zwei der...
