Chemnitzer Floorballer legen klassischen Fehlstart hin: Noch kein Sieg nach drei Spielen

Die Floor Fighters konnten in Schenefeld immerhin einen Punkt holen, verloren aber nach Verlängerung. Einen Tag später gab es in Hamburg die nächste Niederlage – und die Frauen zahlten ordentlich Lehrgeld.

Die Bundesligafloorballer der Floor Fighters Chemnitz sind ungewohnt schwach in die Saison gestartet. Nach drei Spieltagen ist der Fehlstart für den Pokalsieger von 2024 und Hauptrundenmeister von 2025 perfekt, nur einen einzigen Punkt haben die Chemnitzer bislang auf dem Konto. Den holten sie am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel bei... Die Bundesligafloorballer der Floor Fighters Chemnitz sind ungewohnt schwach in die Saison gestartet. Nach drei Spieltagen ist der Fehlstart für den Pokalsieger von 2024 und Hauptrundenmeister von 2025 perfekt, nur einen einzigen Punkt haben die Chemnitzer bislang auf dem Konto. Den holten sie am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel bei...