Einen heißen Kampf lieferten die Bundesligafloorballer der Floor Fighters Chemnitz um ihren Kapitän Hannes Langenstraß (hier im Bild) dem Tabellenführer aus Leipzig.
Einen heißen Kampf lieferten die Bundesligafloorballer der Floor Fighters Chemnitz um ihren Kapitän Hannes Langenstraß (hier im Bild) dem Tabellenführer aus Leipzig. Bild: David Reich
Chemnitz
Chemnitzer Floorballern fehlen sieben Sekunden zum Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga
Von David Reich
Die Floor Fighters haben bei ihrem Weihnachtsspiel gegen den MFBC Leipzig kurz vor dem Ende noch geführt. 500 Zuschauer sahen ein packendes Spitzenspiel.

Das war bitter: Gegen den Tabellenführer der Floorball-Bundesliga, den MFBC Leipzig, haben die zweitplatzierten Floor Fighters Chemnitz nach zuvor acht Siegen in Folge nur sieben Sekunden vor Spielende den 5:5-Ausgleich kassiert. In der anschließenden Verlängerung gelang abermals den Gästen der entscheidende Treffer. Im Floorball bedeutet dies...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel