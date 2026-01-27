MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ivan Dimov zeigte sich beim ersten Wettkampftag des neues Jahres gut aufgelegt.
Ivan Dimov zeigte sich beim ersten Wettkampftag des neues Jahres gut aufgelegt. Bild: Imago/Eibner/Archiv
Ivan Dimov zeigte sich beim ersten Wettkampftag des neues Jahres gut aufgelegt.
Ivan Dimov zeigte sich beim ersten Wettkampftag des neues Jahres gut aufgelegt. Bild: Imago/Eibner/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Gewichtheber starten erfolgreich ins neue Jahr
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Athleten des Chemnitzer AC haben ihren ersten Wettkampftag mit einem hohen Sieg abgeschlossen. Das Ziel ist für sie im Sommer eine Fahrt in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Der Auftakt ins neue Jahr ist für die Bundesliga-Gewichtheber des Chemnitzer Athletenclubs geglückt. Beim ersten Wettkampftag des Jahres 2026 bezwangen die Chemnitzer den TB Roding mit 3:0 (757,9:602,4). „Für einen Wettkampftag im Januar ist das ein gutes Ergebnis. Alle haben ihre Leistung gebracht“, sagte Andreas Rehwagen, der Sportwart...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
2 min.
Chemnitzer Bundesliga-Gewichtheber siegen souverän
Kurt Perthel vom Chemnitzer AC zeigte sich in Durlach gut in Form.
Die Mannschaft des CAC hat in Durlach den zweiten Saisonerfolg eingefahren. Mehrere Teammitglieder sind am kommenden Wochenende besonders gefordert.
Knut Berger
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
14:28 Uhr
2 min.
Gewichtheben: Zwei 14-Jährige im Athletenteam Vogtland mit hoffnungsvollem Bundesliga-Debüt
Das Athletenteam Vogtland. Oben von links Trainer Bernd Schmiedel, Martin Novotny, Illia Pavlov, Trainer Steffen Ludwig und Vincent Datschkus, unten von links Josephin Eschebach, Cornelia Schneider und Sophia Heinrich.
Am vierten Wettkampftag der 2. Bundesliga unterlagen die Vogtländer am Sonntag zuhause dem AC Meißen deutlich 391,4:563,8. Der Nachwuchs der Gastgeber setzte sich trotzdem positiv in Szene.
Florian Schlichter
16:04 Uhr
5 min.
Homan statt Bovino: Ein Hardliner ersetzt den anderen
Greg Bovino gilt als Gesicht des rücksichtslosen Vorgehens der Abschiebebehörde ICE. (Archivfoto)
Nach dem zweiten tödlichen Vorfall durch Grenzschützer in Minneapolis wird der Leiter des Einsatzes, Greg Bovino, durch Grenzschutz-Zar Tom Homan ausgetauscht. Wer sind die beiden Männer?
Christoph Meyer und Khang Mischke, dpa
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel