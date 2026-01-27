Chemnitzer Gewichtheber starten erfolgreich ins neue Jahr

Die Athleten des Chemnitzer AC haben ihren ersten Wettkampftag mit einem hohen Sieg abgeschlossen. Das Ziel ist für sie im Sommer eine Fahrt in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Der Auftakt ins neue Jahr ist für die Bundesliga-Gewichtheber des Chemnitzer Athletenclubs geglückt. Beim ersten Wettkampftag des Jahres 2026 bezwangen die Chemnitzer den TB Roding mit 3:0 (757,9:602,4). „Für einen Wettkampftag im Januar ist das ein gutes Ergebnis. Alle haben ihre Leistung gebracht", sagte Andreas Rehwagen, der Sportwart...