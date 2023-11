Chemnitzer Hockeydamen feiern ihre große Premiere

Die Hockeydamen des Postsportvereins starten am Samstag in die erste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Die Vorfreude ist groß.

Das lange Warten hat ein Ende: Die Hockeydamen des Chemnitzer Postsportvereins feiern ihre Premiere in der 2. Bundesliga - erstmals in der Vereinsgeschichte spielt die Frauenmannschaft eine Hallensaison in der zweithöchsten Spielklasse.