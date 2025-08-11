Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der lautstarke Jubel war verdient: Sprinter Enzo Kieß vom LAC Erdgas Chemnitz holte am Sonntag bei der U-20-EM in Finnland gemeinsam mit Jakob Kamminer, Louis Schuster und Felix Schulze Silber in der 4-x-100-Meter-Staffel.
Der lautstarke Jubel war verdient: Sprinter Enzo Kieß vom LAC Erdgas Chemnitz holte am Sonntag bei der U-20-EM in Finnland gemeinsam mit Jakob Kamminer, Louis Schuster und Felix Schulze Silber in der 4-x-100-Meter-Staffel.
Chemnitz
Chemnitzer Leichtathletik-Talente kehren mit zwei Silbermedaillen von der U-20-EM zurück
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit drei Sportlern war der LAC Erdgas bei den Titelkämpfen in Finnland vertreten. Warum trotz den Erfolgen in den Staffelwettbewerben nicht alle Hoffnungen aufgingen.

Die Rituale hat Enzo Kieß schon ganz gut drauf: Als es am Sonntag bei der U-20-Europameisterschaft im finnischen Tampere für die deutsche 4-x-100-Meter-Staffel im Finale ernst wurde, da breitete der Leichtathlet vom LAC Erdgas Chemnitz als Startläufer die Arme aus und brachte sich so in Stimmung für seinen Lauf. „Mit der Geste wollte ich...
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
02.08.2025
4 min.
Silbercoup nach Bombenstart: Chemnitzer Hürdensprinterin Amira Never Vizemeisterin
Die Chemnitzerin Amira Never (re.) strahlt nach ihrem Silbercoup mit Siegerin Ricarda Lobe um die Wette.
Die 20-Jährige vom LAC Erdgas Chemnitz sorgt bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften für eine Überraschung. Über 100 Meter Hürden sprintet sie aufs Podest. Trainingskameradin Rebekka Haase verpasst eine Medaille knapp.
Thomas Treptow
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
06.08.2025
4 min.
Hartes Training statt Sommerferien: Zwickauer Leichtathletin voller Vorfreude auf ihre EM-Premiere
Mit der 4-mal-400-Meter-Staffel des LAC Erdgas Chemnitz holte sich Luise Sommer (2. von links) – hier bei der Übergabe des Staffelstabes von Virginia Vogt – Anfang Mai bei der Deutschen Meisterschaft in Hamburg in der U 23 die Silbermedaille.
Am Wochenende wird es für Luise Sommer bei den Titelkämpfen der U 20 in Finnland ernst. Es ist die Belohnung für eine wichtige Entscheidung, die sie 2023 traf.
Anika Zimny
