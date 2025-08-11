Chemnitzer Leichtathletik-Talente kehren mit zwei Silbermedaillen von der U-20-EM zurück

Mit drei Sportlern war der LAC Erdgas bei den Titelkämpfen in Finnland vertreten. Warum trotz den Erfolgen in den Staffelwettbewerben nicht alle Hoffnungen aufgingen.

Die Rituale hat Enzo Kieß schon ganz gut drauf: Als es am Sonntag bei der U-20-Europameisterschaft im finnischen Tampere für die deutsche 4-x-100-Meter-Staffel im Finale ernst wurde, da breitete der Leichtathlet vom LAC Erdgas Chemnitz als Startläufer die Arme aus und brachte sich so in Stimmung für seinen Lauf. „Mit der Geste wollte ich...