Chemnitzer Radsportler Lein fährt auf das Podium in Halsbrücke

Chemnitz
Bei dem Straßenrennen „Rund um die Hohe Esse“ in Halsbrücke hat Lennart Lein seine gute Form bestätigt.
Lennart Lein vom RSV Chemnitz hat beim Straßenrennen „Rund um die Hohe Esse“ in Halsbrücke hinter dem Sieger Tim Kößler (Team Benotti Berthold) einen starken zweiten Platz belegt und damit einen weiteren Anstieg seiner Formkurve demonstriert.
