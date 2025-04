Chemnitzer Sportpreis „Chemmy“ in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläums und in Gedenken an Radsportlegende Michael Hübner

Zum 25. Mal werden Mitte April die Trophäen für die besten Sportlerinnen und Sportler aus der Stadt vergeben. Die Leserwahl der „Freien Presse“ geht an diesem Donnerstag in die zweite Phase.

Chemnitz.

Eine besonders emotionale Veranstaltung erwartet Mitte April zwei einstige Profisportler, die vor 27 Jahren die Idee hatten, erfolgreiche Athletinnen und Athleten aus Chemnitz würdig zu ehren – und diese Idee mit dem „Sport-Chemmy“ zum Leben erweckten. Thomas Schönlebe und Jens Carlowitz (beide ehemalige Weltklasse-Leichtathleten) hatten die Idee aber nicht allein. Zu den Erfindern des Chemnitzer Sportpreises gehört ebenso Bahnradidol Michal Hübner. Die diesjährige Sportlergala am 12. April im „Kraftverkehr“ wird die erste ohne ihn sein. Hübner verstarb am 12. November vergangenen Jahres. „Das wird nicht einfach für uns, aber Micha hätte gewollt, dass wir einfach feiern. Und das machen wir auch“, sagte Schönlebe im Rahmen einer Pressekonferenz an diesem Montag. Dort wurde das Programm vorgestellt, in dem es auch einen „Michal-Hübner-Moment“ geben soll.

Anfang Februar fand auf der Radrennbahn in Chemnitz eine bewegende Trauerfeier für den im November verstorbenen Ex-Radrennfahrer Michael Hübner statt. Er war auch einer der Ideengeber für den „Chemmy“. Bild: IMAGO/Uwe Meinhold Anfang Februar fand auf der Radrennbahn in Chemnitz eine bewegende Trauerfeier für den im November verstorbenen Ex-Radrennfahrer Michael Hübner statt. Er war auch einer der Ideengeber für den „Chemmy“. Bild: IMAGO/Uwe Meinhold

Emotional und besonders wird der diesjährige „Chemmy“ aber auch, weil es eine Jubiläumsveranstaltung ist. Da in den Coronajahren zwei Sportlergalas ausfallen mussten, ist die diesjährige die 25. Auflage. „Dass das ausgerechnet auf das Jahr fällt, in dem Chemnitz auch noch Europäische Kulturhauptstadt ist, konnten wir so natürlich nicht planen, aber es passt ja gleich perfekt“, sagte Jens Carlowitz.

Der „Chemmy“ gilt nach dem Opernball als zweitwichtigstes kulturelles Ereignis in der Stadt, es wird flaniert, getanzt und gut gegessen. Im Mittelpunkt sollen aber, wie in jedem Jahr, wieder der Sport und die Athletinnen und Athleten der Stadt stehen. Wer am Ende als Sportlerin, Sportler, Mannschaft und Nachwuchssportler des Jahres 2024 ausgezeichnet wird, entscheidet ab sofort eine Jury aus hiesigen Sportjournalisten. Favoriten gibt es dieses Mal definitiv, denn mit den Leichtathleten Rebekka Haase (wohnt in Chemnitz) und Max Heß (startet für Chemnitz) gibt es Olympiateilnehmer und sogar eine Medaillengewinnerin, mit den Basketballern der Niners einen Europapokalsieger. Sie alle haben ihr Kommen zur Gala angekündigt, doch auch andere Kandidatinnen und Kandidaten (zum Beispiel Olympiaboxerin Maxi Klötzer oder die erfolgreiche Schwimmerin Yara Fay Riefstahl) wollen vor Ort sein.

„Freie Presse“ sucht beste Amateurmannschaft des Jahres 2024

Neben den vier Kategorien, in denen es in erster Linie um aktuelle und angehende Profisportler geht, wird auch die Amateurmannschaft des Jahres 2024 gesucht. Der „Publikums-Chemmy“ wird von „Freie Presse“ ausgelobt, gewählt wird er von den Nutzerinnen und Nutzern unserer Angebote. Die erste Stufe endet an diesem Dienstag, 12 Uhr. Bis dahin können Vorschläge an [email protected] geschickt werden. Bislang ist schon eine dreistellige Zahl an Mails in der Sportredaktion angekommen.

Am Donnerstag dieser Woche startet eine Onlineabstimmung mit fünf Nominierten aus diesen Vorschlägen heraus. Eine Woche lang kann dann abgestimmt werden, welche Mannschaft aus dem Amateurbereich die Trophäe in Empfang nehmen darf. Bislang sei nur so viel verraten: Auch in diese Kategorie zeichnet sich schon bei der Sichtung der Vorschläge ein klarer Favorit ab.