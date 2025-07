Das Chemnitzer Quartett im Landesfußball: Titelkampf, Torjägerschwund und Totalabsturz

Vier Fußballteams waren es nur noch, die Chemnitz in der vergangenen Saison auf Landesebene vertreten haben. Die Trainer blicken für die „Freie Presse“ auf die letzten Monate zurück.

In Sachen Fußball hinkt die drittgrößte Stadt in Sachsen den anderen Großstädten hinterher. In Leipzig wird bei RB Bundesliga (und bis zur vergangenen Saison sogar international) gespielt, zudem gibt es mit Lok und Chemie gleich zwei Viertligisten. Tapfer Leipzig sowie der SSV Markranstädt und die SG Taucha vertreten den Leipziger Verband in...