Der Adelsberg Bike Marathon erlebt seine 20. Auflage: Vom kleinen Sportevent zu einem der größten Rennen Sachsens

Chemnitz
Am Tag der Deutschen Einheit wird das Mountainbikerennen im Chemnitzer Südosten seine Jubiläumsausgabe feiern. Mit verschiedenen Strecken für alle Leistungsniveaus und großem Rahmenprogramm.
Der Adelsberger Bike- Marathon feiert am 3. Oktober dieses Jahres sein 20-jähriges Bestehen. Was im Jahr 2005 als eher kleines regionales Sportevent begann, hat sich inzwischen zu einem der beliebtesten Mountainbike-Marathons in Sachsen entwickelt. Auch in diesem Jahr werden wieder hunderte Radsportbegeisterte erwartet, die sich auf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.