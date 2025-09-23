Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Der Angriff bleibt die große Baustelle: Handballerinnen des HV Chemnitz starten mit zwei Niederlagen in die Saison

HVC-Spielerin Nele Leonhardt wird in dieser Szene von Jo-Ann Brunne beim Wurfversuch gestoppt. Die Chemnitzerinnen verloren ihr Heimspiel gegen den TSV Niederndodeleben klar mit 19:27.
HVC-Spielerin Nele Leonhardt wird in dieser Szene von Jo-Ann Brunne beim Wurfversuch gestoppt. Die Chemnitzerinnen verloren ihr Heimspiel gegen den TSV Niederndodeleben klar mit 19:27. Bild: Marko Unger
Der Angriff bleibt die große Baustelle: Handballerinnen des HV Chemnitz starten mit zwei Niederlagen in die Saison
Von Knut Berger
Die HVC-Frauen ringen in der Regionalliga weiterhin um ihre Form. Eine Etage tiefer läuft es für die Männer des BSV Limbach-Oberfrohna hingegen richtig gut.

Auf diese zusätzliche Beleuchtung würden die Regionalliga-Handballerinnen des HV Chemnitz gern verzichten. In der Kabine des Teams brennt seit dem zweiten Spieltag die rote Laterne des Tabellenletzten. Nach zwei Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Sascha Thieme noch ohne Punkt und Sieg.
