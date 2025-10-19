Die Entweder-oder-Katzen haben wieder zugeschlagen: Basketballerinnen der Chemcats gewinnen deutlich gegen Rotenburg

Knappe Spiele gibt es bei den Cats in dieser Saison bisher nicht. Die zwei Niederlagen waren deutlich, die vier Siege hoch – so wie das 94:67 am Samstagabend. Es gab aber auch einen Wermutstropfen.

Direkt nach dem Heimspiel gegen die Avides Hurrivanes aus Rotenburg am Samstagabend waren die Gedanken von Mika Scheidemann schon beim nächsten Gegner. Denn am kommenden Samstag geht es für sein Team, die Zweitligabasketballerinnen der Chemcats, im Pokal gegen die Veilchen Ladies der BG Göttingen. „Perspektivisch wollen wir aufsteigen. Also... Direkt nach dem Heimspiel gegen die Avides Hurrivanes aus Rotenburg am Samstagabend waren die Gedanken von Mika Scheidemann schon beim nächsten Gegner. Denn am kommenden Samstag geht es für sein Team, die Zweitligabasketballerinnen der Chemcats, im Pokal gegen die Veilchen Ladies der BG Göttingen. „Perspektivisch wollen wir aufsteigen. Also...