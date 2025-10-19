Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Die Entweder-oder-Katzen haben wieder zugeschlagen: Basketballerinnen der Chemcats gewinnen deutlich gegen Rotenburg

Die Basketballerinnen der Chemcats um Co-Kapitänin Lucile Peroche (rechts) gewannen gegen die Avides Hurricanes aus Rotenburg klar mit 94:67.
Die Basketballerinnen der Chemcats um Co-Kapitänin Lucile Peroche (rechts) gewannen gegen die Avides Hurricanes aus Rotenburg klar mit 94:67. Bild: Jan Stimpel
Die Basketballerinnen der Chemcats um Co-Kapitänin Lucile Peroche (rechts) gewannen gegen die Avides Hurricanes aus Rotenburg klar mit 94:67.
Die Basketballerinnen der Chemcats um Co-Kapitänin Lucile Peroche (rechts) gewannen gegen die Avides Hurricanes aus Rotenburg klar mit 94:67. Bild: Jan Stimpel
Chemnitz
Die Entweder-oder-Katzen haben wieder zugeschlagen: Basketballerinnen der Chemcats gewinnen deutlich gegen Rotenburg
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knappe Spiele gibt es bei den Cats in dieser Saison bisher nicht. Die zwei Niederlagen waren deutlich, die vier Siege hoch – so wie das 94:67 am Samstagabend. Es gab aber auch einen Wermutstropfen.

Direkt nach dem Heimspiel gegen die Avides Hurrivanes aus Rotenburg am Samstagabend waren die Gedanken von Mika Scheidemann schon beim nächsten Gegner. Denn am kommenden Samstag geht es für sein Team, die Zweitligabasketballerinnen der Chemcats, im Pokal gegen die Veilchen Ladies der BG Göttingen. „Perspektivisch wollen wir aufsteigen. Also...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
06.10.2025
3 min.
Basketballerinnen der Chemcats Chemnitz unterliegen Topteams: „Haben wirklich gute Spiele abgelegt“
Die Chemcats um Erin Stroberg haben in Leverkusen und Göttingen verloren.
Die Chemcats waren am Wochenende bei den beiden Bundesliga-Absteigern aus Leverkusen und Göttingen zu Gast. Trotz ordentlicher Leistungen gab es zwei deutliche Niederlagen.
Paul Steinbach
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
25.09.2025
4 min.
Die 1. Bundesliga im Visier: Basketballerinnen der Chemcats Chemnitz starten in die neue Saison
Die Mannschaft der Chemcats für die Saison 2025/26 (von links nach rechts): Lila Weidlich, Leann Rebentisch, Lilli Böhme, Mette Härtel, Erin Stroberg, Lilly Küppers, Lucile Peroche, Lilly Oswald, Jessica Kluge, Leni Knorr, Jette Krause. Es fehlt Nele Jauch.
Nach dem Statement-Sieg beim 110:64 im Pokalspiel gegen Braunschweig geht es für die Cats nun auch in der 2. Bundesliga los. Gegen dasselbe Team. Und mit forschen Ansagen für die nächsten Jahre.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel