Die Sportfans haben das Wort: „Freie Presse“ sucht die besten Amateurmannschaften aus Chemnitz

Bei der Verleihung der „Sport-Chemmys“ Mitte April im „Kraftverkehr“ ist auch unser Medienhaus wieder beteiligt. Nachdem es 2024 den „Chemmy der Herzen“ gab, sind nun wieder die Fans gefragt.

Chemnitz.

Ihre Meinung ist gefragt, liebe Nutzerinnen und Nutzer unserer Angebote im Netz und auf bedrucktem Papier. Wenn am 12. April die „Chemmys“ für die besten sportlichen Leistungen des vergangenen Jahres vergeben werden, ist die „Freie Presse einmal mehr für den Amateursport zuständig. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die beste Mannschaft auszeichnen, die nicht im Profibereich aktiv ist und im vergangenen Jahr im besten Fall noch einen Titel gewonnen oder andere bemerkenswerte Leistungen erbracht hat. Der Kenner weiß schon jetzt: Die Profibasketballer von den Niners Chemnitz sind in dieser Kategorie also trotz ihres Gewinnes des Europapokales ebenso raus wie die Profikicker des Chemnitzer FC.

Nachdem vor zwei Jahren der Eishockey-Regionalligist der Chemnitz Crashers das Rennen bei der Abstimmung gemacht hat, gab es bei der „Chemmy“-Verleihung 2024 eine Änderung bei der Preisverleihung durch die „Freie Presse“. Damals wurde statt des Publikumspreises ein „Chemmy der Herzen“ verliehen, den sich – und das hochverdient – die Sportgruppe der Stadtmission Chemnitz holte, die im Juni 2023 bei den Special Olympic World Games in Berlin teilgenommen und dort auch Medaillen geholt hatte.

Nun also zurück zur Publikumswahl, bei der es einige Favoriten geben könnte. So haben die Landesligafußballer von Handwerk Rabenstein in der Saison 2023/24 gut abgeschnitten, die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV in der Regionalliga ebenso gut gespielt wie die Basketballerinnen der Chemcats in der

2. Bundesliga, die Floorballer der Floor Fighters haben mit dem Gewinn des Deutschlandpokals sogar für eine kleine Sensation gesorgt. Letztere fallen übrigens trotz ihrer Zugehörigkeit zur 1. Bundesliga und trotz einiger Halbprofis aus Finnland im Kader ganz klar in die Kategorie der Amateursportler.

Ob die vier genannten Beispiele allerdings auch auf dem Stimmzettel stehen, entscheiden nicht wir. Das entscheiden ebenfalls Sie, liebe Nutzer unserer Angebote. Ab sofort und noch bis zum Dienstag kommender Woche können Sie uns Ihre Vorschläge für das Amateurteam des Jahres 2024 schicken. Wir sichten diese dann und stellen fünf Mannschaften zur Abstimmung.

Wichtig zu wissen ist noch: Es werden nur Mannschaften berücksichtigt, die im Amateurbereich unterwegs sind und im Chemnitzer Stadtgebiet im Vereinsregister stehen.

So können Sie mitmachen:

Ihre Vorschläge für die Auszeichnung mit dem „Chemmy“ als Amateurmannschaft des Jahres 2024 können Sie ab sofort und noch bis zum 18. März, 12 Uhr, an die Mailadresse [email protected] schicken. Aus den Vorschlägen wird dann eine Kandidatenliste erstellt, über die vom 20. bis 27. März online abgestimmt werden kann.