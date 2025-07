Die Wadenbeißer von Athletic Sonnenberg: Chemnitzer Fußballverein findet klare Worte gegen Rassismus – und endlich einen Platz

Besonders Jugendliche zieht es noch immer zum vor fünf Jahren neu gegründeten Verein. Am kommenden Wochenende wird mit einem Turnier gefeiert, das es in dieser Art in Chemnitz noch nie gab.

Athletic Sonnenberg ist der jüngste Fußballverein in Chemnitz – und kann fünf Jahre nach der Gründung schon auf einige Meilensteine und ein beeindruckendes Wachstum zurückblicken. „Be Avanti. Be Social.", lautet das Motto. Soziales Engagement steht hier also offenkundig an der Spitze der Prioritätenliste. Besonders in der Kinder- und...