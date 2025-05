Drama in Zwickau: Floorfighters Chemnitz verpassen den erneuten Einzug ins Pokalendspiel

Der Vorjahressieger war im Halbfinale des Final Four am Samstagabend dreimal in Führung gegangen. Am Ende fiel die Entscheidung im Penaltyschießen. Und da jubelte schließlich der Gegner aus Hamburg.

Was für ein Krimi beim Final Four der Floorballer am Samstagabend in der Stadthalle Zwickau: Nach einem 4:4 in den regulären 60 Spielminuten und einer torlosen zehnminütigen Verlängerung ist das zweite Halbfinale der Männer erst im Penaltyschießen entschieden worden. Mit vier Paraden wurde Torwart Nicolas Flathmann von den Piranhhas Hamburg...