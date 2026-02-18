MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Dritter Anlauf für den zweiten Titel: Floorballer aus Chemnitz stehen erneut im Finalturnier des Deutschlandpokals

Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz um ihren Kapitän Hannes Langenstraß (hier im Punktspiel gegen den MFBC Leipzig) stehen nach 2024 und 2025 erneut im Final Four des Deutschlandpokals.
Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz um ihren Kapitän Hannes Langenstraß (hier im Punktspiel gegen den MFBC Leipzig) stehen nach 2024 und 2025 erneut im Final Four des Deutschlandpokals. Bild: David Reich
Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz um ihren Kapitän Hannes Langenstraß (hier im Punktspiel gegen den MFBC Leipzig) stehen nach 2024 und 2025 erneut im Final Four des Deutschlandpokals.
Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz um ihren Kapitän Hannes Langenstraß (hier im Punktspiel gegen den MFBC Leipzig) stehen nach 2024 und 2025 erneut im Final Four des Deutschlandpokals. Bild: David Reich
Chemnitz
Dritter Anlauf für den zweiten Titel: Floorballer aus Chemnitz stehen erneut im Finalturnier des Deutschlandpokals
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Floor Fighters haben 2024 den Pott geholt, im vergangenen Jahr scheiterten sie knapp im Halbfinale. Nun starten sie den nächsten Versuch. Das Final Four findet erneut in Zwickau statt.

Im vergangenen Jahr sollte es nicht sein. Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz spielten in der Bundesliga (Hauptrundenmeister) und im Pokal eine überragende Saison, holten aber keinen Titel. In der Liga verloren sie im Halbfinale das entscheidende Spiel fünf gegen Weißenfels im Penaltyschießen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.12.2025
3 min.
Chemnitzer Floorballern fehlen sieben Sekunden zum Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga
Einen heißen Kampf lieferten die Bundesligafloorballer der Floor Fighters Chemnitz um ihren Kapitän Hannes Langenstraß (hier im Bild) dem Tabellenführer aus Leipzig.
Die Floor Fighters haben bei ihrem Weihnachtsspiel gegen den MFBC Leipzig kurz vor dem Ende noch geführt. 500 Zuschauer sahen ein packendes Spitzenspiel.
David Reich
17:41 Uhr
3 min.
Theaterprojekt beleuchtet Erbe der Simson in Suhl
Ein Theaterprojekt in Suhl will die Geschichte des traditionsreichen Simson-Mopeds und seine Bedeutung für ostdeutsche Biografien künstlerisch aufarbeiten.(Archivbild)
Ein Kunstprojekt will die wechselvolle Geschichte der Simson und ihre Bedeutung für ostdeutsche Identität aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
19.01.2026
4 min.
Bei Comeback des einstigen Topscorers: Floor Fighters Chemnitz gewinnen beide Heimspiele am Doppelspieltag
Der Finne Olli Vikman (Mitte) lief am Wochenende erstmals wieder für die Floor Fighters Chemnitz auf.
Gegen Schenefeld siegten die Chemnitzer Floorballer klar, es folgte ein hart erkämpftes 7:5 gegen Hamburg. Der Finne Olli Vikman legte dabei zwei Treffer auf und machte ein Tor selbst.
David Reich
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
17:40 Uhr
3 min.
Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz
Mit dem Wettbewerb für Grundschüler soll auf spielerische Weise ein erster Kontakt zum Thema Programmieren hergestellt werden.
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Holk Dohle
Mehr Artikel