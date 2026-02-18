Dritter Anlauf für den zweiten Titel: Floorballer aus Chemnitz stehen erneut im Finalturnier des Deutschlandpokals

Chemnitz
Die Floor Fighters haben 2024 den Pott geholt, im vergangenen Jahr scheiterten sie knapp im Halbfinale. Nun starten sie den nächsten Versuch. Das Final Four findet erneut in Zwickau statt.
Im vergangenen Jahr sollte es nicht sein. Die Floorballer der Floor Fighters Chemnitz spielten in der Bundesliga (Hauptrundenmeister) und im Pokal eine überragende Saison, holten aber keinen Titel. In der Liga verloren sie im Halbfinale das entscheidende Spiel fünf gegen Weißenfels im Penaltyschießen.
