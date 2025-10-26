Ehemaliger Kapitän der Crashers Chemnitz feiert bei seiner emotionalen Rückkehr den Derbysieg mit den Wölfen Schönheide

Jahrelang hat Kenneth Hirsch in Chemnitz Eishockey gespielt, war Identifikationsfigur. Im Sommer ging er zum sächsischen Erzrivalen. Und mit dem holte er sich am Samstag den Sieg im „alten Wohnzimmer“.

Seine Zeit hat hier hat Spuren hinterlassen. Nicht nur bei den Fans der Schönheider Wölfe war am Samstagabend das eine oder andere Mal die Nummer 81 von Kenneth Hirsch zu sehen, auch auf der anderen Seite der gut gefüllten Halle des Jutta-Müller-Eissportzentrums trugen noch einige Anhänger der Crashers das Trikot ihres ehemaligen Kapitäns....