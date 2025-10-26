Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ehemaliger Kapitän der Crashers Chemnitz feiert bei seiner emotionalen Rückkehr den Derbysieg mit den Wölfen Schönheide

In der Schlussphase drückten die Crashers auf den Ausgleich. Ohne Erfolg, wie in dieser Szene, in der Willy Rudert (Nr. 23) von der Schönheider Defensive am Abschluss gehindert wird.
In der Schlussphase drückten die Crashers auf den Ausgleich. Ohne Erfolg, wie in dieser Szene, in der Willy Rudert (Nr. 23) von der Schönheider Defensive am Abschluss gehindert wird. Bild: Celine Schellenberger
In der Schlussphase drückten die Crashers auf den Ausgleich. Ohne Erfolg, wie in dieser Szene, in der Willy Rudert (Nr. 23) von der Schönheider Defensive am Abschluss gehindert wird.
In der Schlussphase drückten die Crashers auf den Ausgleich. Ohne Erfolg, wie in dieser Szene, in der Willy Rudert (Nr. 23) von der Schönheider Defensive am Abschluss gehindert wird. Bild: Celine Schellenberger
Chemnitz
Ehemaliger Kapitän der Crashers Chemnitz feiert bei seiner emotionalen Rückkehr den Derbysieg mit den Wölfen Schönheide
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jahrelang hat Kenneth Hirsch in Chemnitz Eishockey gespielt, war Identifikationsfigur. Im Sommer ging er zum sächsischen Erzrivalen. Und mit dem holte er sich am Samstag den Sieg im „alten Wohnzimmer“.

Seine Zeit hat hier hat Spuren hinterlassen. Nicht nur bei den Fans der Schönheider Wölfe war am Samstagabend das eine oder andere Mal die Nummer 81 von Kenneth Hirsch zu sehen, auch auf der anderen Seite der gut gefüllten Halle des Jutta-Müller-Eissportzentrums trugen noch einige Anhänger der Crashers das Trikot ihres ehemaligen Kapitäns....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
23.09.2025
4 min.
Eishockeyteam der Chemnitz Crashers mit Auftakt nach Maß: Was sind die Ziele des Clubs?
Die Eishockeyspieler der Chemnitz Crashers konnten einen klaren Auftaktsieg bejubeln.
Das Regionalligateam hat zum Auftakt der neuen Saison einen klaren Heimsieg bejubeln dürfen. Der Verein bastelt an der Zukunft.
Paul Steinbach
26.10.2025
4 min.
Erfolgreiche Rückkehr an alte Wirkungsstätte – Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge siegen in Chemnitz
Kenneth Hirsch (M.) und die Schönheider Wölfe haben derzeit gut lachen. Drei Spiele, drei Siege - so die starke Auftaktbilanz.
In einem gewohnt hitzigen und spannenden Derby haben die Schönheider in der Regionalliga den vierten Sieg in Serie gegen die Crashers eingefahren. Besonders für einen Neuzugang der Gäste war es ein emotionales Spiel.
Frank Grunert
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
Mehr Artikel