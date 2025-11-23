Ein Jammer, dass sie nicht mehr bei den Niners auftreten: Cheerleader der Chemnitz Clovers begeistern vor großer Kulisse

In Vorbereitung auf die Landesmeisterschaften haben die Sportlerinnen und Sportler, die jetzt zum CPSV gehören, eine öffentliche Generalprobe veranstaltet. Mehr als 1000 Zuschauer kamen und sahen tolle Leistungen.

Dass sich da der eine oder andere kleine Fehler eingeschlichen hat, ist völlig normal: Vor so einer Kulisse sind gerade die jüngeren Sportlerinnen und Sportler der Chemnitz Clovers noch nie aufgetreten: Mehr als 1000 Zuschauer waren am Samstagnachmittag in die Richard-Hartmann-Halle gekommen, um ein kleines Programm der Chemnitzer Cheerleader zu...