  Einzigartig in Chemnitz und Umgebung: 150 junge Sportlerinnen und Sportler kreuzen bei großem Turnier die Klingen

Steffen Lamla, Sektionsleiter der CPSV-Fechter, mit den neunjährigen Florettfechterinnen Penelope Beerhold (links) und Lucy Baldauf.
Steffen Lamla, Sektionsleiter der CPSV-Fechter, mit den neunjährigen Florettfechterinnen Penelope Beerhold (links) und Lucy Baldauf. Bild: Peggy Schellenberger
Auf zwölf Fechtbahnen duellierten sich die Nachwuchsfechter in der Sporthalle an der Forststraße.
Auf zwölf Fechtbahnen duellierten sich die Nachwuchsfechter in der Sporthalle an der Forststraße. Bild: Peggy Schellenberger
CPSV-Fechterin Lucy Baldauf (li.) in Aktion. r
CPSV-Fechterin Lucy Baldauf (li.) in Aktion. r Bild: Peggy Schellenberge
Chemnitz
Einzigartig in Chemnitz und Umgebung: 150 junge Sportlerinnen und Sportler kreuzen bei großem Turnier die Klingen
Von Peggy Schellenberger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Jugendturnier im Fechten gehört zu den Klassikern beim Chemnitzer Polizeisportverein. Am Wochenende duellierten sich 150 Sportler in den Disziplinen Degen und Florett.

Am zerknirschten Gesichtsausdruck von Lucy Baldauf erkannte man sofort, dass ihr erster Kampf beim großen Fechtturnier gar nicht nach Plan verlaufen war. Die ehrgeizige Neunjährige startete in der Disziplin Florett erstmals bei den U-11-Junioren und zahlte einiges an Lehrgeld. „Dabei sein ist alles“, sagte sie und dabei huschte ihr dann doch...
