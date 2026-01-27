Einzigartig in Chemnitz und Umgebung: 150 junge Sportlerinnen und Sportler kreuzen bei großem Turnier die Klingen

Das Jugendturnier im Fechten gehört zu den Klassikern beim Chemnitzer Polizeisportverein. Am Wochenende duellierten sich 150 Sportler in den Disziplinen Degen und Florett.

Am zerknirschten Gesichtsausdruck von Lucy Baldauf erkannte man sofort, dass ihr erster Kampf beim großen Fechtturnier gar nicht nach Plan verlaufen war. Die ehrgeizige Neunjährige startete in der Disziplin Florett erstmals bei den U-11-Junioren und zahlte einiges an Lehrgeld. „Dabei sein ist alles“, sagte sie und dabei huschte ihr dann doch...