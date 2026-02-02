MENÜ
Die Heimspiele der Crashers sind immer sehr stimmungsvoll.
Die Heimspiele der Crashers sind immer sehr stimmungsvoll. Bild: Celine Schellenberger
Chemnitz
Eishockey: Crashers Chemnitz machen vor Rekordkulisse Werbung für ihren Sport
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 2200 Zuschauer verfolgten am Sonntag das Regionalliga-Heimspiel gegen die Luchse Lauterbach. Zwei Tage zuvor gab es auswärts in Berlin noch mehr Tore als Fans zu sehen.

Das nennt man wohl Kontrastprogramm. Am Freitag feierten die Chemnitz Crashers in der Eishockey-Regionalliga einen Auswärtssieg bei den Eisbären Juniors Berlin. Bei dem 11:5-Erfolg war die Anzahl der Treffer höher als die der Zuschauer (15). Zwei Tage später begrüßten die Chemnitzer dann im heimischen Küchwald-Stadion gegen die Luchse...
