Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Chemnitzer Karel Novotny hat den Puck im Blick. In Schönheide erlebte er eine Berg- und Talfahrt mit seinem Team.
Der Chemnitzer Karel Novotny hat den Puck im Blick. In Schönheide erlebte er eine Berg- und Talfahrt mit seinem Team. Bild: Ramona Schwabe
Der Chemnitzer Karel Novotny hat den Puck im Blick. In Schönheide erlebte er eine Berg- und Talfahrt mit seinem Team.
Der Chemnitzer Karel Novotny hat den Puck im Blick. In Schönheide erlebte er eine Berg- und Talfahrt mit seinem Team. Bild: Ramona Schwabe
Chemnitz
Eishockey-Derby im Erzgebirge schickt Chemnitzer Fans auf eine Achterbahn der Gefühle
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gut die Hälfte der Partie am Sonnabend hatte aus Crashers-Sicht das Zeug zur faustdicken Überraschung. Dann allerdings wendete sich im Regionalliga-Duell mit Schönheide das Blatt.

Die 2:1-Führung für die Chemnitz Crashers nach den ersten 20 Minuten - ganz ehrlich? Diesen Zwischenstand hatten Jenny Heidelauf und Malin Düvelmeyer nicht auf dem Zettel. „Wir sind mit niedriger Erwartungshaltung ins Erzgebirge gefahren“, gestanden die 21-Jährigen aus der Fangemeinde Gäste. Das Prestigederby in der Eishockey-Regionalliga...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
13:28 Uhr
4 min.
Nach dem Derby-Bonbon öffnet sich bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge Türchen Nummer 9
Der Schönheider Tomas Rubes (vorn) steuerte im Derby gegen Chemnitz drei Tore bei.
Gut die Hälfte der Partie am Sonnabend hatte aus Crashers-Sicht das Zeug zur faustdicken Überraschung. Dann allerdings wendete sich im Regionalliga-Duell in Schönheide das Blatt.
Anna Neef
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
19:57 Uhr
2 min.
Wahnsinns-Bescherung im Wolfsbau im Erzgebirge: So lief das Eishockey-Derby zwischen Schönheide und Chemnitz
Mächtig Feuer war drin im Derby: Bei einem Gerangel im ersten Drittel ging sogar einer der Schiedsrichter mit zu Boden.
Am Ende war es doch noch eine klare Angelegenheit. Aber was Hunderte Fans in der Regionalliga Ost am Sonnabend in Schönheide erlebt haben, war jeden Cent an Eintrittsgeld wert.
Anna Neef
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
Mehr Artikel