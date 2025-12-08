Eishockey-Derby im Erzgebirge schickt Chemnitzer Fans auf eine Achterbahn der Gefühle

Gut die Hälfte der Partie am Sonnabend hatte aus Crashers-Sicht das Zeug zur faustdicken Überraschung. Dann allerdings wendete sich im Regionalliga-Duell mit Schönheide das Blatt.

Die 2:1-Führung für die Chemnitz Crashers nach den ersten 20 Minuten - ganz ehrlich? Diesen Zwischenstand hatten Jenny Heidelauf und Malin Düvelmeyer nicht auf dem Zettel. „Wir sind mit niedriger Erwartungshaltung ins Erzgebirge gefahren", gestanden die 21-Jährigen aus der Fangemeinde Gäste. Das Prestigederby in der Eishockey-Regionalliga...