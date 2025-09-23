Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Eishockeyspieler der Chemnitz Crashers konnten einen klaren Auftaktsieg bejubeln.
Die Eishockeyspieler der Chemnitz Crashers konnten einen klaren Auftaktsieg bejubeln. Bild: Celine Schellenberger
Die Eishockeyspieler der Chemnitz Crashers konnten einen klaren Auftaktsieg bejubeln.
Die Eishockeyspieler der Chemnitz Crashers konnten einen klaren Auftaktsieg bejubeln. Bild: Celine Schellenberger
Chemnitz
Eishockeyteam der Chemnitz Crashers mit Auftakt nach Maß: Was sind die Ziele des Clubs?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Regionalligateam hat zum Auftakt der neuen Saison einen klaren Heimsieg bejubeln dürfen. Der Verein bastelt an der Zukunft.

Das Eishockeyteam der Chemnitz Crashers habe extrem viel Potenzial, es brauche allerdings Zeit, um sich zu finden. Vor einer Woche lautete so das Vorbereitungsfazit des Sportvorstandes Tobias Rentzsch. Er erklärte, dass die Mannschaft nach einem kleinen Umbruch vielleicht nicht zu den Topfavoriten auf den Regionalliga-Ost-Meistertitel zähle, er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
17:23 Uhr
3 min.
Chemnitz Crashers: Trotz Umbruch mit viel Potenzial in die neue Saison
Crashers-Akteur Lucas Böttcher ist der diesjährige Topneuzugang. Zuletzt spielte er für die Eispiraten Crimmitschau.
Am kommenden Sonntag starten die Chemnitzer in die neue Eishockeysaison. Die neue Mannschaft braucht noch etwas Zeit.
Paul Steinbach
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
19.09.2025
4 min.
Kurz vor „Rummelplatz“-Premiere in Chemnitz: Oper trifft Eishockey
GMD Benjamin Reiners (links) trifft am Samstag Torsten Buschmann, Chef der Crashers Chemnitz.
Obwohl am Samstag mit „Rummelplatz“ die wichtigste Premiere der Opernsaison ansteht, kommt GMD Benjamin Reiners kurz davor zu einem Spiel des Eishockey-Nachwuchses. Danach geht er aber auf Nummer sicher.
Jana Peters
Mehr Artikel