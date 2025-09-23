Eishockeyteam der Chemnitz Crashers mit Auftakt nach Maß: Was sind die Ziele des Clubs?

Das Regionalligateam hat zum Auftakt der neuen Saison einen klaren Heimsieg bejubeln dürfen. Der Verein bastelt an der Zukunft.

Das Eishockeyteam der Chemnitz Crashers habe extrem viel Potenzial, es brauche allerdings Zeit, um sich zu finden. Vor einer Woche lautete so das Vorbereitungsfazit des Sportvorstandes Tobias Rentzsch. Er erklärte, dass die Mannschaft nach einem kleinen Umbruch vielleicht nicht zu den Topfavoriten auf den Regionalliga-Ost-Meistertitel zähle, er...