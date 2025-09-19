„Erfolg bestärkt mich, meinem Weg treu zu bleiben“: Diese Rolle spielt Chemnitz in neuer Turn-Doku zum Missbrauchsskandal

Der SWR blickt in einem 45-minütigen Film aus besonderer Perspektive auf die Entwicklungen rund um das Frauenturnen. Warum der Bundesstützpunkt in Chemnitz dabei mit im Fokus steht.

Der Mittwoch, er ist für die Spitzenturnerinnen am Chemnitzer Bundesstützpunkt einer der entspannteren Trainingstage. Auf dem Programm steht für Europameisterin Karina Schönmaier und ihre Teamkolleginnen dann meist Regeneration. Und mehr Zeit für Gespräche als in den sonstigen Einheiten, denn darauf legt das Trainerteam mit Tatjana Bachmayer... Der Mittwoch, er ist für die Spitzenturnerinnen am Chemnitzer Bundesstützpunkt einer der entspannteren Trainingstage. Auf dem Programm steht für Europameisterin Karina Schönmaier und ihre Teamkolleginnen dann meist Regeneration. Und mehr Zeit für Gespräche als in den sonstigen Einheiten, denn darauf legt das Trainerteam mit Tatjana Bachmayer...