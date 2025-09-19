Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Erfolg bestärkt mich, meinem Weg treu zu bleiben“: Diese Rolle spielt Chemnitz in neuer Turn-Doku zum Missbrauchsskandal

Tatjana Bachmayer trägt seit Sommer 2024 als hauptamtliche Trainerin am Turn-Bundesstützpunkt in Chemnitz viel Verantwortung.
Tatjana Bachmayer trägt seit Sommer 2024 als hauptamtliche Trainerin am Turn-Bundesstützpunkt in Chemnitz viel Verantwortung. Bild: IMAGO/Eibner
Tatjana Bachmayer trägt seit Sommer 2024 als hauptamtliche Trainerin am Turn-Bundesstützpunkt in Chemnitz viel Verantwortung.
Tatjana Bachmayer trägt seit Sommer 2024 als hauptamtliche Trainerin am Turn-Bundesstützpunkt in Chemnitz viel Verantwortung. Bild: IMAGO/Eibner
Chemnitz
„Erfolg bestärkt mich, meinem Weg treu zu bleiben“: Diese Rolle spielt Chemnitz in neuer Turn-Doku zum Missbrauchsskandal
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SWR blickt in einem 45-minütigen Film aus besonderer Perspektive auf die Entwicklungen rund um das Frauenturnen. Warum der Bundesstützpunkt in Chemnitz dabei mit im Fokus steht.

Der Mittwoch, er ist für die Spitzenturnerinnen am Chemnitzer Bundesstützpunkt einer der entspannteren Trainingstage. Auf dem Programm steht für Europameisterin Karina Schönmaier und ihre Teamkolleginnen dann meist Regeneration. Und mehr Zeit für Gespräche als in den sonstigen Einheiten, denn darauf legt das Trainerteam mit Tatjana Bachmayer...
